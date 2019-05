Grüne mit bestem Ergebnis aller Zeiten bei einer Wahl

Mit 419.000 Wählern vereinigten die Grünen in Berlin sie so viele Stimmen auf sich, wie lange kein Wahlsieger zuvor.

Berlin. Grüner wird's nicht, meckern Berliner Autofahrer gern an der Ampel, wenn der Vordermann nicht rechtzeitig losfährt. Und auch die Grünen haben sich an diesem Morgen noch einmal verträumt die Augen gerieben, als sie sich die Wahlergebnisse vom Vorabend noch einmal angesehen haben.

Berlinweit hat die Partei bei den Wahlen zum Europaparlament den anderen etablierten Parteien Stimmen abgejagt und in deren Hochburgen gewildert. Im bürgerlichen Steglitz-Zehlendorf haben sie ebenso die meisten Stimmen bekommen, wie im ehemals roten Wedding oder in Treptow-Köpenick, einer alten Hochburg der Linken.

Interaktive Grafik: So haben Ihre Nachbarn in Berlin gewählt

Insgesamt erreichten sie so 27,8 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr als die Mitbewerber. Kein Wunder also, dass der Landeschef der Grünen, Werner Graf, von einem „fantastischen Ergebnis“ spricht. Insgesamt haben die Wahlen nach Angaben der Landeswahlleitung einiges in der Stadt in Bewegung gebracht, die angestammten Wählermillieus lösen sich auf. „Die fiktive Mauer, die Berlin bei Wahlen lange trennte, beginnt sich aufzulösen“, sagte die stellvertretende Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann am Montag. So erhält die FDP zunehmend auch im Ostteil der Stadt Stimmen - wenn auch auf geringem Niveau.

Besonders bemerkenswert dabei ist, wie viele Menschen sich am Sonntag für die Grünen entschieden haben. Mit 419.000 Wählern vereinigten sie so viele Stimmen auf sich, wie lange kein Wahlsieger zuvor. Die CDU erreichte mit 15,2 Prozent die zweitmeisten Stimmen, nämlich 229.251. Die SPD erlangte 14,0 Prozent (211.656). Die Linke kam auf 11,9 Prozent (179.871) die AfD auf 9,9 (149.172) und die FDP auf 4,7 (71.565). Das sind sogar 0,1 Prozentpunkte weniger als „Die Partei“ des Satirikers Martin Sonneborn erreichte (72.830).

Vor fünf Jahren reichten der SPD noch 278.700 Stimmen, um in Berlin als Wahlsieger hervorzugehen, im Jahr 2009 war die CDU Wahlsieger. Dafür reichten nur 208.400 Stimmen.

Grüne profitieren von hoher Wahlbeteiligung

Die Grünen profitierten damit von der hohen Wahlbeteiligung, die mit 60,6 Prozent um 14 Prozentpunkte über der vergangenen Wahl und fast doppelt so hoch wie 2009 lag (35,1 Prozent).

Die Wahlanalyse der Landeswahlleiterin zeigt, dass sich die Wählerschaft der Grünen von der Mitte Berlins weit in alle Richtungen der Stadt ausbreitet. Dagegen verliert die SPD ihre Hochburgen im Nordwesten (Spandau und Reinickendorf) und Süden Berlins (Tempelhof und Neukölln). Konnte die SPD vor fünf Jahren in einigen Stadtteilen noch bis zu 34 Prozent der Stimmen erhalten, so waren es bei dieser Wahl nur höchstens 25 Prozent in Teilen von Spandau. Der Partei kommen ihre Hochburgen abhanden.

Auch die CDU wird aus dem Zentrum der Stadt immer mehr an den Stadtrand gedrängt. Allein im Süden von Tempelhof-Schöneberg und Neukölln, Frohnau und im Westen Spandaus erreichen die Christdemokraten Werte von mehr als 27 Prozent der Stimmen.

Insgesamt bleiben die Nichtwähler aber trotz gestiegener Wahlbeteiligung die stärkste Gruppe der Wahlberechtigten. 39,4 Prozent der Berliner gingen am Sonntag nicht wählen, das entspricht 990.000 Wahlberechtigten. Dem standen 1,5 Millionen Berliner gegenüber, die von ihrem Wahlrecht gebrauch machten.

Im Wahllokal 7J in Grunewald erreichte die Wahlbeteiligung 80 Prozent

Dabei fiel die Wahlbeteiligung in den zwölf Berliner Bezirken höchst unterschiedlich aus. Ganz hinten lag laut Landeswahlleitung der Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit 49,4 Prozent, ganz vorn mit 69,0 Prozent der Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Im Wahllokal 7J in Grunewald erreichte die Wahlbeteiligung 80 Prozent.

Dagegen ging im Wahllokal 3A an der Landsberger Chaussee in Marzahn-Hellersdorfs nur jeder dritte Wahlberechtigte wählen. Hier erreichte die AfD mit 27,2 Prozent ihr bestes Ergebnis in Berlin. Im ganzen Bezirk waren es 14,4 Prozent. Die Analyse der Landeswahlleiterin zeigt, dass die Rechtspopulisten ihre Hochburgen im Nordosten der Stadt im Vergleich zur letzten Europawahl 2014 ausbauen konnte. In den Bezirken Pankow, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf erreichte sie fast durchweg mehr als zehn Prozent der Stimmen.