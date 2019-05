Wahlen Unruhe in Berliner SPD nach Wahldebakel

Berlin. Nach dem beispiellosen Debakel bei der Europawahl wird in der Berliner SPD der Ruf nach Konsequenzen laut. "Wir müssen uns inhaltlich wie personell neu aufstellen. Das betrifft auch den Senat", sagte der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Worauf wollen wir noch warten?". Die Hauptstadt-SPD hatte am Sonntag bei der Europawahl nur 14,0 Prozent erreicht und war auf Platz 3 hinter Grüne und CDU abgerutscht.

Kohlmeier erinnerte daran, dass es mit der Berliner SPD bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016, bei der Bundestagswahl 2017 und nun bei der Europawahl stetig bergab gegangen ist. "Jeder der eine Funktion hat, ich schließe mich da ein, muss sich jetzt überlegen, ob er seinen Job noch richtig und mit der nötigen Leidenschaft macht."

Der SPD-Kreisvorsitzende von Reinickendorf, Jörg Stroedter, nannte das Ergebnis von nur 14 Prozent "verheerend". Die SPD habe es bundes- wie landesweit versäumt, ihre Themen praktisch umzusetzen und das Thema Klimaschutz schlicht "verschlafen". "Wir müssen das, was wir beschließen, auch umsetzen", mahnte Stroedter, der ebenfalls im Abgeordnetenhaus sitzt.

So könne es nicht sein, dass die SPD auf einem Parteitag eine Berlin-Zulage für Beamte beschließe, dies dann aber nicht umsetze. Ein Personaldebatte führe die SPD jetzt zurecht auf Bundesebene, wo die Partei mit der Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles "nicht gut aufgestellt" sei. Es sei aber gegen Schnellschüsse auf Landesebene, fügte Stroedter hinzu.

Am späten Nachmittag wollte der SPD-Landesvorstand zu einer Sitzung zusammenkommen, um über das Wahlergebnis zu beraten. Daran wird auch Partei- und Regierungschef Michael Müller teilnehmen.