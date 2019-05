Schwulenfeindlicher Angriff mit heißem Tee

Berlin. In Berlin-Kreuzberg soll ein 27-Jähriger eine Gruppe von vier Männern schwulenfeindlich beleidigt haben. Laut Polizei schüttete der Angreifer am späten Sonntagabend einem der Männer zudem heißen Tee ins Gesicht. Ein anderer Mann aus dem Quartett wiederum soll ein Fahrrad in Richtung des 27-Jährigen und seines Begleiters geworfen und dem Angreifer ins Gesicht geschlagen haben. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei erstatteten beide Parteien Strafanzeigen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

In Berlin werden immer wieder Homo- und Transsexuelle beleidigt, angegriffen und verletzt. Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo erfasste im vergangenen Jahr 382 dieser homo- oder transfeindlichen Übergriffe (2017: 324). Ob es tatsächlich mehr Fälle gab, könne man nicht sagen, teilte Maneo Anfang Mai mit. Denkbar wäre auch, dass sich inzwischen mehr betroffene Menschen melden.