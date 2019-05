Ein Polizist hält seine Polizeikelle in die Höhe.

Unfälle Fast 500 Verkehrsunfälle am Wochenende in Brandenburg

Potsdam. 499 Verkehrsunfälle sind am Wochenende in Brandenburg gemeldet worden. Bei 65 davon wurden insgesamt 87 Menschen verletzt, eine Person kam ums Leben, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Bei 434 Unfällen entstanden Sachschäden.