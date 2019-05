Union mit guter Ausgangslage gegen Stuttgart

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will sich den Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erfüllen. Die Köpenicker besitzen im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) eine gute Ausgangslage. Bei den Schwaben hatte das Team von Trainer Urs Fischer vergangenen Donnerstag ein 2:2 erreicht. Aufgrund der Auswärtstorregel würde Union neben jedem Sieg auch jeweils ein Remis mit 0:0 oder 1:1 reichen. Das heimische Stadion An der Alten Försterei ist mit 22 012 Zuschauern ausverkauft. Fischer muss auf die gelbgesperrten Christopher Trimmel und Felix Kroos verzichten.

( dpa )