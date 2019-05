Blaulicht-Blog: Auto brennt - Brandstiftung vermutet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, den 27. Mai.

+++ Auto brennt - Ermittlung wegen Brandstiftung +++

Ein Auto hat am frühen Montagmorgen in Reinickendorf gebrannt. Nach Polizeiangaben bemerkte ein Anwohner das in Flammen stehende Fahrzeug und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Demnach wurde ein weiteres Auto durch den Brand leicht beschädigt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

+++ Fast 500 Verkehrsunfälle am Wochenende in Brandenburg +++

499 Verkehrsunfälle sind am Wochenende in Brandenburg gemeldet worden. Bei 65 davon wurden insgesamt 87 Menschen verletzt, eine Person kam ums Leben, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Bei 434 Unfällen entstanden Sachschäden.