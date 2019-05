Grünen-Landeschef: Thema Klimaschutz hat Wähler überzeugt

Potsdam. Das Thema Klimaschutz hat nach Ansicht des Brandenburger Landeschefs von Bündnis 90/Grüne, Clemens Rostock, für das starke Abschneiden der Partei bei der Europawahl gesorgt. "Das hat offensichtlich die Menschen überzeugt", betonte er in einer Mitteilung. "Wir freuen uns riesig über dieses historisch starke Ergebnis, und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit", betonte Rostock. Die Grünen kommen nach Auszählung von fast 90 Prozent der 3811 Wahlbezirke in Brandenburg auf 12 Prozent. Bei der vorherigen Europawahl waren es 6,1 Prozent.

( dpa )