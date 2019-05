Die Angst vor dem Denkzettel

Eine Frau steckt ihren Wahlzettel in der Erich-Kästner-Grundschule in Dahlem in eine Wahlurne.

Berlin. Alle Berliner Parteien hatten sich vor den Europawahlen bemüht, den Urnengang nicht mit landespolitischer Bedeutung aufzuladen. Gleichwohl lassen sich aber aus den Ergebnissen für das EU-Parlament einige landespolitische Trends ablesen. Die SPD rutscht immer tiefer in die Krise. Die Union verliert ebenso an Zustimmung. Die Grünen sind stärker als je zuvor und können auch berlinweit gewinnen, das Rote Rathaus ist für die Öko-Partei aus heutiger Sicht eine echte Option. Die Linken laufen einigermaßen stabil, die harte Kritik wegen ihrer Arbeit im Senat scheint bei ihren Wählern nicht zu verfangen.

Die AfD bleibt ein Faktor, ist gut für plus/minus zehn Prozent der Stimmen, aber die Bäume für die Rechtspartei wachsen nicht in den Himmel. Die FDP kämpft ums parlamentarische Überleben.

Zudem ist zu beobachten, dass die Berliner Parteienlandschaft immer mehr ausfranst, die Satirepartei Die Partei, aber auch die Piraten und die Tierschützer sind in der Lage, den etablierten Kräften ein paar schmerzhafte Prozentpunkte abzunehmen.

Zwischenstand: Grünen lagen mit 24,5 Prozent in Berlin in Führung

Nach dem Zwischenstand bei den Auszählungen von etwa einem Viertel der Stimmbezirke lagen die Grünen mit 24,5 Prozent in Berlin in Führung. Die CDU kam auf 14,9 Prozent, nur knapp vor der SPD mit 14,7 Prozent. Die SPD büßte fast zehn Punkte ein, die CDU fünf. Die Linke kam auf 12,6 Prozent. Der Bundestagsabgeordnete und frühere Landesvorsitzende Stefan Liebich sprach auf Twitter von einer bitteren Niederlage für seine Partei, die eine Quittung sei für die machtpolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre, so der Vertreter des Realo-Flügels bei der Linken.

Die AfD legte auf 12 Prozent zu. Die FDP wurde mit 4,5 Prozent gezählt. Bemerkenswert sind aber die mehr als 17 Prozent, die die anderen Parteien auf sich vereinen konnten.

CDU-Landeschef: Europawahl-Ergebnis ist enttäuschend

CDU-Landeschef Kai Wegner sagte, das Europawahl-Ergebnis sei enttäuschend. „Aus diesem Wahlergebnis müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Gerade beim Thema Klimaschutz haben wir die Menschen nicht erreicht. Darüber hinaus müssen wir über unsere Kommunikationsformen diskutieren“, so der gerade neu gewählte Landesvorsitzende. Immerhin: Aus dem Ergebnis der Bremer CDU bei den Bürgerschaftswahlen zog Wegner den Schluss, dass die Union auch in Großstädten gut abschneiden könne.

Der Berliner AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski sagte, der prognostizierte Zuwachs in Brüssel und Bremen sei „trotz nie dagewesener Hetze im vorpolitischen Raum und linken Terrors auf der Straße“ ein großer Erfolg. Nun sei die AfD in allen wichtigen Parlamenten stark vertreten und werde dort als einzige echte deutsche Oppositionspartei arbeiten und wirken.“

Dass Berliner Politiker ins EU-Parlament einziehen, ist so gut wie sicher. Außer bei der FDP stehen Berliner bei allen Parteien, die Bundeslisten aufstellen, auf aussichtsreichen Listenplätzen. Die Brandenburgerin Ska Keller, die auch in Berlin lebt, ist sogar Spitzenkandidatin der europäischen Grünen. Nur für die CDU könnte es schwierig werden, ihre Kandidatin Hildegard Bentele durchzubringen. Die Union tritt mit einer Landesliste an, da hängt es stark von den Resultaten anderer Landesverbände ab.

Wahlbeteiligung in Berlin: 57 Prozent

Das vergleichsweise starke Interesse der Berliner an Europa zeigt sich auch an der Wahlurne. Nach den ersten Auszählungen gab Landeswahlleiterin Petra Michaelis die Wahlbeteiligung mit 57 Prozent an.

Berlins Bürger sehen laut dem jüngsten Berlin Trend eher Vorteile aus der Mitgliedschaft Deutschlands in der EU. Nur zehn Prozent erkennen eher Nachteile. Das ist weniger als im Bundesdurchschnitt, wo 14 Prozent die Europäische Union für nachteilig halten.

Wahlberechtigt waren nicht nur Deutsche, sondern auch EU-Ausländer. Allerdings ließen sich in Berlin – wie schon 2014 – lediglich 7,1 Prozent in die Wählerverzeichnisse eintragen: Rund 18.000 der 256.000 EU-Bürger über 18 Jahre in Berlin wollten also von ihrem Wahlrecht hier Gebrauch machen und eine der deutschen Listen wählen. Darunter waren knapp 900 Briten, deren Heimatland demnächst aus der EU ausscheidet, aber wegen der Verzögerungen in diesem Prozess trotzdem noch einmal mitwählt.