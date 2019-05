Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Wahlen Grüne vor historischem Wahlerfolg in Berlin

Berlin. Die Grünen könnten bei der Europawahl einen historischen Wahlerfolg einfahren. Nach Auszählung von gut der Hälfte der Wahlgebiete kommt die Öko-Partei in Berlin auf 26,5 Prozent und wäre damit erstmals bei einer bundes- oder landesweiten Wahl stärkste Partei in der Hauptstadt. Die CDU folgt mit 14,6 Prozent vor der SPD mit 13,7 Prozent - für beide Parteien wären das die schlechtesten Wahlergebnisse überhaupt in Berlin. Die Linke lag bei dem Auszählungsstand bei 12,5 Prozent, die AfD bei 11,1 Prozent. Auf die FDP entfallen 4,6 Prozent.

Diese Zwischenergebnisse nach Auszählung von 1395 von 2518 Wahlgebieten sind laut Wahlleitung noch nicht komplett belastbar. Sie können sich im Laufe des Abends noch verändern.

Aus der Europawahl 2014 war in Berlin die SPD mit 24,0 Prozent als Sieger hervorgegangen. Es folgten die CDU mit 20,0 Prozent, die Grünen mit 19,1 Prozent und die Linke mit 16,2 Prozent. Die AfD trat damals zum ersten Mal an und kam auf 7,9 Prozent, die FDP auf 2,8 Prozent.