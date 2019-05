Ministerpräsident Woidke zeigt sich enttäuscht über Wahl

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich angesichts der erwarteten schweren Verluste der SPD bei der Europawahl enttäuscht gezeigt. "Das Ergebnis heute ist ein schlechtes Ergebnis für die SPD. Das ist das schlechteste Ergebnis soweit ich mich erinnern kann, auf der Bundesebene überhaupt bislang", sagte der SPD-Landesvorsitzende am Sonntag in Potsdam. "Der Anspruch der SPD muss es sein, auf der Bundesebene über die 20 Prozent zu kommen. Und der Anspruch der SPD muss es sein, auch wieder dahin zu kommen, dass wir bei bundesweiten Wahlen die führende Kraft werden." Nach Prognosen in ARD und ZDF ist die SPD bei der Europawahl im Vergleich zur vorherigen Wahl 2014 abgestürzt.

( dpa )