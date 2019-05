AfD: Pazderski erfreut über Ergebnis seiner Partei

Berlin. Der Berliner AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski hat sich erfreut gezeigt über das Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl. "Nun ist die AfD in allen wichtigen Parlamenten stark vertreten und wird dort als einzige echte deutsche Oppositionspartei arbeiten und wirken", erklärte Pazderski, der auch AfD-Bundesvize ist, am Sonntag. "Die AfD ist nicht mehr wegzudenken, so sehr es sich die Altparteien auch wünschen." Ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge kam die AfD bei der Europawahl in Deutschland als viertstärkste Partei auf 10,5 bis 10,6 Prozent.

( dpa )