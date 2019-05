Claudia Sünder: Prozess um Pamphlet gegen Senatssprecherin

Ein Berliner Autor muss sich wegen Beleidigung und übler Nachrede am Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten.

„Aufschneiderin“, „Flunker-Queen“, „tölpelhafte FDJ-Pflanze“ – es waren massive und sehr persönliche Attacken, die der Berliner Schriftsteller Hanjo Lehmann im Juni vergangenen Jahres in einem 80-seitigen Schriftsatz gegen Senatssprecherin Claudia Sünder startete. „Dossier“ nannte der 73-Jährige sein Werk, die Staatsanwaltschaft spricht hingegen von einer ehrverletzenden Schmähschrift und erhob Anklage. Am morgigen Dienstag muss sich Lehmann wegen Beleidigung und übler Nachrede vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

Lehmann hatte sein Pamphlet im Sommer vergangenen Jahres an den Regierenden Bürgermeister, sämtliche Senatoren und alle Mitglieder des Abgeordnetenhauses sowie an zahlreiche Journalisten geschickt. Er behauptete, die Sprecherin des rot-rot-grünen Senats habe in ihrem Lebenslauf falsche Angaben gemacht - mit Führungspositionen, die angeblich keine waren, und Qualifikationen, über die sie nicht verfügt haben soll.

Senatskanzlei erstattete Anzeige gegen den 73-Jährigen

Darüber hinaus äußerte Lehmann, die 49-Jährige habe „möglicherweise“ Stasi-Kontakte verheimlicht. Die Senatskanzlei reagierte sofort - und erstattete Anzeige gegen den 73-Jährigen. Staatsanwälte und Polizisten suchten Lehmanns Wohnung in Friedenau auf und beschlagnahmten Computer, Handys und Speichermedien. Sie sind seither Bestandteil der Anklage, über die Strafrichterin Stephanie Unger am Dienstag entscheiden muss.

Zeitgleich mit dem Beginn der Ermittlungen gegen Lehmann, erhob Claudia Sünder Zivilklage mit dem Ziel, dem 73-Jährigen die weitere Verbreitung seiner Behauptungen über sie zu untersagen. Nach dem Landgericht befasste sich auch das Berliner Kammergericht mit dem Fall, einen klaren Sieger gibt es in diesem durch Urteil des Kammergerichts inzwischen abgeschlossenen Rechtsstreit allerdings nicht.

Meinungsfreiheit gilt Richtern als besonders hohes Gut

Denn solche Verfahren sind schwierig, insbesondere für Kläger, die das richterliche Verbot einer Behauptung anstreben. Die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das Richter immer im Auge haben. Sie ist weiter gefasst, als der Großteil der Bevölkerung ahnt, nicht alles, was scheinbar eine Beleidigung oder Verleumdung darstellt, wird auch verboten.

Lehmann wurde aber in zwei Instanzen die weitere Verbreitung der allermeisten seiner Vorwürfe verboten. Das gilt insbesondere für die von ihm angedeuteten und nicht belegten Stasi-Kontakte der gebürtigen Mecklenburgerin. Ein kleiner Teil der Behauptungen, die er weiter äußern darf, hat es allerdings in sich. So darf der 73-Jährige sie weiterhin als „Fachfrau für getürkte Lebensläufe“ bezeichnen. Und er darf über sie sagen, noch nie habe jemand mit derart dürftigen Voraussetzungen die deutsche Hauptstadt öffentlich vertreten dürfen, „mit einer faktischen Null-Qualifikation einerseits und einem fast komplett geschwindelten Lebenslauf andererseits“.

Die tatsächlichen oder vermeintlichen Ungereimtheiten im Lebenslauf der Senatssprecherin betreffen zwei Passagen. So heißt es dort, Sünder habe 1988 als Redakteurin für einen in Ost-Berlin ansässigen Pressedienst gearbeitet. Tatsächlich, so befanden die Gerichte, sei sie zunächst als Volontärin und später als redaktionelle Mitarbeiterin tätig gewesen.

Gerichte monieren Angaben im Lebenslauf

Der zweite Punkt betrifft Angaben Sünders über die Leitung einer Immobiliengesellschaft im mecklenburgischen Boltenhagen, obwohl sie dort „nur“ Leiterin eines Filialbüros war. Solche Dinge nehmen Richter überaus genau. In diesem Fall beschieden sie, der „unbefangene Leser“ würde die Angaben so verstehen, als sei Sünder Mitglied der Geschäftsleitung gewesen. Sowohl das Landgericht als auch das Kammergericht sprachen von zumindest irreführenden Angaben im Lebenslauf, die ein „subjektive Bewertung“ zuließen.

Unmissverständlich entschieden das Landgericht und das Kammergericht dagegen über Lehmanns Behauptung über die angeblichen Stasi-Kontakte Sünders. Diese Behauptungen seien völlig haltlos, befanden die Richter. Viel gravierender ist diese Tatsache: Lehmann, der durch seine Kampagne gegen die Senatssprecherin zu einer Person des öffentlichen Interesses wurde, musste selbst Stasi-Kontakte einräumen.

Senatssprecherin Sünder wollte sich am Wochenende nicht zu den Entscheidungen der Zivilgerichte und zu ihren Erwartungen an das Strafverfahren, das am morgigen Dienstag ansteht, äußern. Dies teilte sie auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit.

Immer noch kurios erscheint der Anlass für die Kampagne Lehmanns gegen die Senatssprecherin und die Senatskanzlei. Der 73-Jährige hatte nämlich für seine Internetseite eine Karte des offiziellen Hauptstadtportals „berlin.de“ verwendet - ohne Erlaubnis. Zweimal, im Jahr 2011 und im Jahr 2017, wurde er daraufhin kostenpflichtig wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt. Anschließend soll er verärgert nach den Verantwortlichen gesucht haben. Dabei stieß er auf die laut Impressum des Portals verantwortliche Senatskanzlei und auf deren Sprecherin Claudia Sünder, gegen die sich nun seine ganze Wut richtete.