IHK kauft Wirtschaftsclub aus Immobilie raus

Berlins Handelskammer sorgt für klare Verhältnisse um ihr Gebäude. Sie will jetzt das ganze Grundstück erwerben für 25 Millionen Euro.

Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) will endgültig alleiniger Eigentümer der Immobilie an der Fasanenstraße in Charlottenburg werden. Nachdem die Kammer im vergangenen Jahr für 26,5 Millionen Euro von einem Immobilienfonds das Ludwig Erhard Haus komplett erworben hatte, geht es jetzt um das Grundstück.

Das gehört zu einem Teil dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), der auch ein Erbbaurecht dafür hält. Als die Kammer in den 90er Jahren den Neubau plante, griff sie neben einem eigenen Areal auf die benachbarte Fläche des VBKI zu.

Gleichzeitig ist der Wirtschaftsclub auch Mieter der IHK in dem sogenannten „Gürteltier“. Um die komplexen Vertragsbeziehungen aus den 90er-Jahren zu beenden und einen möglichen künftigen Streit über den Erbbauzins zu vermeiden, wollen sich die befreundeten Wirtschaftsorganisationen nun trennen. Die Präsidien von IHK und VBKI haben dem Ansinnen bereits zugestimmt.

VBKI-Mitglieder sind zur Voll-Versammlung geladen

Für den 17. Juni sind die VBKI-Mitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung geladen. Auch die IHK-Vollversammlung muss zustimmen. Ein Gutachten der Beratungsfirma Ernst & Young hat den Wert des Grundstücks festgestellt. Wie aus IHK-Kreisen zu hören ist, müsste die Kammer rund 25 Millionen Euro an den VBKI überweisen.

Finanziert werden solle die Übernahme über bereits gebildete Rücklagen und über Kredite.

Die finanzielle Lage der Berliner IHK hat sich durch die steigende Zahl von beitragspflichtigen Unternehmen in der Stadt in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Inzwischen hat die Kammer über 300.000 Mitglieder, die sich in der Kammer organisieren müssen.

IHK konnte Mitgliedsbeiträge um 20 Prozent senken

Auch der Rückkauf des Hauses lohnte sich finanziell für die IHK, weil sie mehr als sieben Millionen Euro jährliche Leasingkosten einspart. Auch deshalb konnte die Kammer zuletzt die Mitgliedsbeiträge um 20 Prozent senken.

Für den VBKI und seinen Präsidenten Markus Voigt bietet der Deal die Chance, seine Bemühungen um ein schärferes eigenes Profil zu verstärken. An die Mitglieder schreibt Voigt in der Einladung zur Mitgliederversammlung, der Verkauf biete „die große Chance, in näherer Zukunft ein eigenes Gebäude zu errichten oder zu kaufen“.

Der Verein habe bereits in den vergangenen Jahren zu diesem Zweck Rücklagen gebildet, um nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrages in der Lage zu sein, „wieder Eigentum zu erwerben“, schreibt Voigt: „Nun haben wir diese Chance viel früher.“

Der VBKI hat sich in den vergangenen Jahren als eigenständige, vom öffentlich-rechtlichen Kammerwesen oder der Sozialpartner-Funktion der Unternehmensverbände unabhängige Lobby-Organisation für die Berliner Wirtschaft aufgestellt. Diese Rolle möchte Voigt ausbauen.

Für die Industrie- und Handelskammer bietet der Vertrag mit dem VBKI die Möglichkeit, das leidige Kapitel mit seinem prestigeträchtigen Gebäude an der Fasanenstraße endlich abzuschließen.

Der Bau kostete 1998 bereits 305 Millionen Mark

Der 1998 eröffnete Bau des britischen Architekten Nicolas Grimshaw mit den 15 elliptischen bis zu 38 Meter hohen Bögen und Platz für 800 Arbeitsplätze gilt zwar als architektonisches Highlight, aber als immobilienwirtschaftlich schwierig. Die riesigen, deckenhohen Atrien sind viel Raum, der nur selten zu nutzen ist.

In der Nachwende-Euphorie hatte die Handelskammer sich unter dem Präsidenten Horst Kramp mit dem Projekt eigentlich überhoben. Die auf 272 Millionen Mark, also etwa 137 Millionen Euro, angesetzten Kosten drohten, aus dem Ruder zu laufen. Durch Umplanungen sollten die Kosten auf 255 Millionen Mark gedrückt werden. Am Ende musste die IHK 305 Millionen Mark in ihr neues Hauptgebäude investieren. Die zur Finanzierung nötigen Mietpreise von bis zu 70 Mark pro Quadratmeter ließen sich jahrelang nicht erzielen. Die Kammer musste eisern sparen, um sich ihr Haus leisten zu können.

Jetzt soll noch in diesem Jahr wieder gebaut werden im Gürteltier. Vor allem die riesige Eingangshalle soll umgestaltet werden. Die Kammer hat angekündigt, dass sie dort nicht mehr ihren traditionellen Neujahrsempfang abhalten kann.