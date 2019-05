Dichte Wolken über Berlin und Brandenburg

Berlin. Zum Wochenstart ist der Himmel über Berlin und Brandenburg mit dichten Wolken bedeckt. Nur am Montagnachmittag zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die Sonne. Gebietsweise sei an beiden Tagen Regen möglich. Liegen die Höchsttemperaturen am Montag noch bei 23 Grad, werden am Dienstag maximal 18 Grad erreicht. Zwei Grad weniger sollen es am Mittwoch sein.

Leichter Regen wurde am Sonntagnachmittag zwischen dem Havelland und der Uckermark erwartet. Die Wetterexperten sagten aber auch viel Sonnenschein voraus. Die Temperaturen sollten demnach bis zu 23 Grad erreichen.