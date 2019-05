In Pankow fehlten Dutzende Wahlhelfer: schnell nachbesetzt

Berlin. In Berlin-Pankow, dem größten Wahlbezirk der Hauptstadt, hat es am Sonntagmorgen rund 40 Ausfälle bei den Europawahl-Helfern gegeben. "16 Helfer haben sich krank gemeldet, aber 23 sind ganz ohne Entschuldigung ausgeblieben", berichtete Bezirkswahlleiterin Christine Ruflett am Mittag. Die Zahl der unentschuldigt Fehlenden steige wieder leicht an, beklagte sie. Die Betreffenden müssten nun unter Umständen mit einem Bußgeld rechnen. Aus der Reserve konnten jedoch 31 Wahlhelfer prompt nachbesetzt werden, so dass es zu keinerlei Problemen gekommen sei. Inklusive Briefwahl-Auszählung und Reserve sind in Pankow rund 3000 Wahlhelfer im Einsatz.

In dem Bezirk hatte es im Jahr 2006 bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus einen Skandal gegeben, als von den 3000 avisierten Helfern am Wahltag fast 300 nicht im Wahllokal erschienen waren. Damals waren die hohe Zahl an Zwangsverpflichtungen für den Helferdienst, aber auch Pannen bei der Wahlvorbereitung dafür verantwortlich gemacht worden.