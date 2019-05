Nach Unfall: Rockermitglieder attackieren Lkw-Fahrer

Die Insassen eines Lkw sind Sonnabendmittag in Wittenau in Reinickendorf nach einem Verkehrsunfall attackiert worden.

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer wollte an der Kreuzung Eichborndamm/Wilhelmsruher Damm nach links in den Eichborndamm abbiegen. Dabei übersah er einen 40-jährigen Motorradfahrer, der eine Gefahrenbremsung machte. Er stürzte und rutschte unter den Lkw. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Begleiter schlagen Lkw-Fahrer und Beifahrer

Wie die Polizei mitteilte, soll der 40-Jährige ein Mitglied einer Rockergruppierung sein. Kurz nach dem Unfall gingen die beiden Begleiter des 40-Jährigen auf den Lkw-Fahrer und seinem Beifahrer zu und schlugen ihnen ins Gesicht. Beide wurden leicht verletzt.

Rockermitglieder erschweren Unfallaufnahme

Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, erschienen etwa 15 bis 20 weitere Mitglieder der Gruppe am Ort und erschwerten die Unfallaufnahme. Erst durch den Einsatz von angeforderten Unterstützungskräften konnte die Lage am Unfallort beruhigt werden.