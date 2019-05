30-Jähriger niedergestochen: Tatverdächtige geflüchtet

Berlin. Nahe dem S-Bahnhof Warschauer Straße ist ein 30-Jähriger niedergestochen worden. Der Mann soll in der Nacht zum Samstag zuvor von zwei Unbekannten angerempelt worden und mit ihnen in Streit geraten sein, teilte die Polizei mit. Zwei Begleiter des Schwerverletzten alarmierten die Rettungskräfte. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Die Suche nach den beiden Tatverdächtigen blieb laut Polizei bislang ohne Erfolg. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.

( dpa )