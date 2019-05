Raver tanzen auf der Elsenbrücke gegen Autobahnbau A100

Teilnehmer am Protest-Rave "A100 stoppen! Elsenbrücke für alle!" gegen den geplanten Weiterbau der Autobahn 100 (A100) tanzen an der Elsenbrücke.

Berlin. Mit einem Rave haben A100-Gegner am Samstagnachmittag gegen den geplanten Weiterbau der Stadtautobahn durch Treptow, Friedrichshain und Lichtenberg demonstriert. An dem Protest auf der Elsenbrücke im Ortsteil Friedrichshain nahmen mehr als Hundert Raver teil, wie die Polizei sagte. Die Beschallung lieferte ein Truck mit Lautsprechern. An ihm war ein Transparent mit dem Spruch: "Nein zum Weiterbau der A100" befestigt. "Elsenbrücke für alle! A100 stoppen!", stand auf einem weiteren Transparent. Die Verlängerung der Autobahn bedrohe auch viele Clubs in ihrer Existenz, hieß es in einem Aufruf zur Teilnahme. Die Brücke sollte voraussichtlich von 14.00 bis 18.00 Uhr gesperrt bleiben.