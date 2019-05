Blaulicht-Blog: Leiche in Neukölln gefunden

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, den 26. Mai.

+++ Leiche in Neukölln gefunden +++

Eine leblose Person ist gegen 1.55 Uhr an der Hermannstraße unweit des S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln gefunden. Die Leiche lag in einem bewaldeten Böschungsgebiet. Eine alarmierte Notärztin stellte den Tod der Person fest. Wer die Person dort gefunden hat, ist unklar.

+++ Mann mit Messer am Kopf verletzt +++

Zwischen zwei Männern in der Hermannstraße in Neukölln ist es am Sonnabendabend zu Streitigkeiten gekommen. Ein Mann wurde dabei offenbar mit einem Messer am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm einen der Männer fest. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ist noch nichts bekannt. Der Streit soll nach Morgenpost-Informationen an einem Spätkauf begonnen haben, verlagerte sich dann in einen Hausflur bis hin zur ersten Etage.

+++ Wohnungsbrand in Britz +++

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Sonnabendabend in Britz in Neukölln gekommen. In der Straße 614 brannten Einrichtungsgegenstände. Die Feuerwehr konnte zügig löschen. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt.

+++ Rettungswagen verunglückt: Zwei Verletzte +++

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ist am Sonnabendabend in der Saalestraße direkt am S-Bahnhof Sonnenallee in Neukölln verunglückt. Nach Morgenpost-Informationen rammte er dabei einen PKW eines Carsharing Unternehmens. Bei dem Unfall sollen zwei Personen leicht verletzt worden sein, darunter ein Mitglied der RTW-Besatzung. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Die Saalestraße war für zwei Stunden zwischen Sonnenallee und Siegfried-Aufhäuser-Platz gesperrt.