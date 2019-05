EU Europawahl in Berlin beginnt

Berlin. "Sie haben 1 Stimme": Gut 2,5 Millionen Berliner können am heutigen Sonntag bei der Europawahl ihr Kreuz auf dem Stimmzettel machen. 1800 Wahllokale haben von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Viele Berliner hatten im Vorfeld bereits Briefwahlunterlagen bestellt - so viele wie noch nie bei einer Europawahl. Insgesamt können in der Europäischen Union rund 400 Millionen Bürger über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments abstimmen.

Bei der Europawahl im Jahr 2014 sah das Ergebnis in Berlin bei den aktuell im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien so aus: Die SPD ging als stärkste Kraft mit 24,0 Prozent hervor - erstmals bei einer Europawahl (seit 1994). Auf Platz zwei kam die CDU mit 20,0 Prozent, die sonst immer auf der Spitzenposition gelandet war. Dahinter folgten Grüne (19,1 Prozent), Linke (16,2 Prozent), AfD (7,9 Prozent, erstmals angetreten) und FDP (2,8 Prozent).