Oberbaumbrücke in Berlin wird saniert - Radfahrer müssen absteigen

Berlin. Aufgrund schwerer Schäden haben die Sanierungsarbeiten der Oberbaumbrücke am Montagmorgen, 7 Uhr, begonnen. Bei den Bauarbeiten werden auf der Überführung, die die Ortsteile Kreuzberg und Friedrichshain über die Spree verbindet, unter anderem die Fahrbahndecke und die Brückenabdichtung auf insgesamt 2500 Quadratmetern erneuert.

Während der bis Anfang November geplanten Arbeiten sei „mit erheblichen Verkehrseinschränkungen“ zu rechnen, kündigte die Senatsverkehrsverwaltung jetzt an.

Darüber hinaus teilte die Senatsverwaltung am Montagabend mit, dass es doch mehr Verkehrseinschränkungen als zunächst geplant gibt.

Oberbaumbrücke: Radfahrer müssen in Richtung Kreuzberg absteigen

Die Baumaßnahme wird demnach in zwei Abschnitte aufgeteilt, die jeweils rund zehn Wochen in Anspruch nehmen sollen. Der erste Bauabschnitt umfasst dabei die westlich gelegene, der zweite die östlich gelegene Fahrbahn. Zunächst hieß es, dass sich Autofahrer und Radfahrer, die in Richtung Kreuzberg unterwegs sind, eine Fahrspur teilen müssen. Laut Polizei und Straßenverkehrsbehörde gibt es aus Verkehrssicherheitsgründen nun jedoch eine Absteigepflicht für Radfahrer in Richtung Kreuzberg. Das hat am Montag eine Prüfung ergeben. Diese Anordnung gilt ab sofort, entsprechende Schilder sind bereits aufgestellt. In der Gegenrichtung nach Friedrichshain bleibt zugleich alles wie gehabt.

Aus Sicherheitsgründen soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert werden, so die Senatsverwaltung. In Richtung Friedrichshain bleibe für den Individualverkehr ein Fahrstreifen. Eine Umleitung beginnt an der Kreuzung Skalitzer und Schlesische Straße und führt über die Köpenicker Straße und die Straße an der Schillingbrücke.

Fahrradfahrer reagierten in den Sozialen Medien erbost auf die Absteigepflicht. Das Netzwerk "RadXhain" rief sogar für Dienstag zu einer Sitzblockade auf der Friedrichshainer Seite der Brücke auf. Die Sperrung verstoße gegen das Mobilitätsgesetz.

Seit 25 Jahren ungenutzte Schienen kommen wieder raus

Während der rund 700.000 Euro teuren Brücken-Sanierung werden, wie von Berliner Morgenpost im Februar bereits berichtet, auch die Tram-Schienen entfernt. Die Gleise auf der Oberbaumbrücke haben eine gewisse Symbolkraft: Liegen sie doch bereits seit einem Vierteljahrhundert dort, ohne dass jemals eine Straßenbahn regulär darüber gefahren ist. Dabei sollten sie einmal eine neue Zeit verkünden: Die Rückkehr des umweltfreundlichen Verkehrsmittels in den Westteil der Stadt.

Bereits 1992 hatte der damals von Eberhard Diepgen (CDU) geführte schwarz-rote Senat beschlossen, die Tram von Osten aus in den seit 1967 komplett straßenbahnfreien Westen zu verlängern. Daraufhin wurden sowohl auf der Leipziger Straße in Mitte als auch auf der Oberbaumbrücke, die die Stadtteile Friedrichshain und Kreuzberg miteinander verbindet, Gleise für geplante Linienverlängerungen verlegt. Doch alle nachfolgenden Landesregierungen setzten – egal in welcher politischen Farbkonstellation – andere Prioritäten.

Verlängerung der Straßenbahn in der Planung

Rot-Rot-Grün hat 2016 allerdings einen spürbaren Ausbau des Berliner Straßenbahnnetzes beschlossen. Geplant wird unter anderem eine umsteigefreie Verbindung zwischen dem S- und U-Bahnhof Warschauer Straße und dem U-Bahnhof Hermannplatz. Eine erste Info-Veranstaltung hat es dazu bereits gegeben. Dabei wurden mehrere Varianten vorgestellt. Fast alle sehen übrigens eine Linienführung über die Oberbaumbrücke vor. Was auch bedeutet: In nicht allzu ferner Zeit wird die Fahrbahn auf der Oberbaumbrücke wieder aufgerissen, weil neue Schienen verlegt werden müssen.