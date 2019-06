Fahrrad-Sternfahrt in Berlin 2019: Was Radfahrer und Autofahrer wissen müssen

Fahrradsternfahrt des ADFC in Berlin: In diesem Jahr protestieren wieder tausende Fahrradfahrer für eine fahrradfreundlichere Hauptstadt

Am Sonntag findet die Fahrradsternfahrt des ADFC in Berlin statt. Für Autofahrer wird es schwer. Alles, was Sie zur Demo wissen müssen.

So wird das Umweltfestival am Brandenburger Tor 2019

So wird das Umweltfestival am Brandenburger Tor 2019

Berlin. Am 2. Juni radeln Fahrradbegeisterte aus ganz Deutschland wieder aus allen Himmelsrichtungen zum Großen Stern in Berlin, um für eine Verbesserung des Stadtverkehrs für Fahrräder zu demonstrieren.

Seit 1977 gibt es die Sternfahrt, die mittlerweile zur größten jährlichen Fahrrad-Demonstration der Welt angewachsen ist. Am ersten Junisonntag sind Fahrraddemonstranten unter dem Motto "#MehrPlatzFürsRad“ in der ganzen Stadt unterwegs. Alle wichtigen Infos zu Strecke, Teilnahme und Sperrungen:

ADFC-Sternfahrt in Berlin: Wo und wann ist der Start?

Die ADFC-Sternfahrt startet an verschiedenen Orten überall in Berlin und Brandenburg. Abhängig vom Startpunkt beginnt die Fahrradsternfahrt des ADFC in Berlin zwischen 9 und 13.30 Uhr. Um 14 Uhr erreichen die Fahrradfahrer den Großen Stern rund um die Siegessäule im Tiergarten.

Hier finden Sie eine interaktive Karte des ADFC mit Routen, Treffpunkte und Startzeiten.

Welches Ziel verfolgt die Sternfahrt?

„Immer mehr Menschen in Berlin wollen Rad fahren – doch sie werden auf enge Radstreifen geschickt, während jedes Jahr Zehntausende zusätzliche Autos die Stadt verstopfen. Senat und Bezirke müssen Verkehrsflächen jetzt mit Mut umverteilen. Weniger Raum für Autos und mehr Platz für breite Rad- und Fußwege, mehr Sicherheit an Kreuzungen und ausreichend Abstellplätze“, sagt ADFC-Landesvorstand Frank Masurat.

Wo verläuft die Strecke der ADFC-Sternfahrt?

Teilnehmer der Sternfahrt können zwischen neunzehn verschiedenen Routen, die durch das ganze Stadtgebiet führen, wählen. Ganz besonders ist die Fahrt der Fahrradfahrer über die Stadtautobahnen A100 (Südring) und die A115 (AVUS). Ziel aller Routen der ADFC-Sternfahrt ist der Große Stern rund um die Siegessäule im Tiergarten. Die Sternfahrt endet traditionell beim Umweltfestival am Brandenburger Tor.

So wird das Umweltfestival am Brandenburger Tor 2019

Eine Übersicht der Treffpunkte und Startzeiten finden Sie auch hier.

Foto: ADFC

Grafik vergrößern

Gibt es neue Strecken 2019 bei der ADFC-Sternfahrt?

Erstmals bietet der ADFC und der Sportverband Apricus eine Nachttour ab Leipzig an. Die Tour startet in Leipzig nachts ab 1:20 Uhr. Nach 143 Kilometer soll gegen 9:15 Werder an der Havel erreicht werden, wo sich die Teilnehmer in die Sternfahrt ab 9:30 Uhr einreihen. Wer eine Teilnahme erwägt, sollte ein intaktes, eher sportliches Fahrrad mit gutem Licht haben und sich bei einem ADFC-Tourenleiter anmelden.

Hier gibt es weitere Informationen zur Nachttour ab Leipzig.

Mit welchen Verkehrssperrungen müssen Autofahrer rechnen?

Die Auswirkungen der ADFC-Sternfahrt 2019 in Berlin auf den übrigen Verkehr

Foto: ADFC Berlin

Mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen ist stadtweit bereits während des Vormittags zu rechnen. Die Stadtautobahnen A115 (AVUS) zwischen Spanische Allee und AD Funkturm und der A100 (Südring) zwischen Buschkrugallee und Alboinstraße sind zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Wenn viele Radfahrende an der Sternfahrt teilnehmen, kann die Sperrung auch länger andauern. Außerdem sind Einschränkungen des Verkehrs in Kreuzberg/Neukölln am Hermannplatz und auf der Sonnenallee, sowie im Bereich der Havelchaussee zu erwarten. Im Stadtgebiet ist mit Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden zu rechnen.

Unter berlin.de finden Sie eine Übersicht zu aktuellen Straßensperrungen in Berlin und Brandenburg sowie eine Verkehrslagekarte.

Wie kann ich an der ADFC-Fahrradsternfahrt teilnehmen?

Wer an dem Protest der Fahrradfahrer in Berlin teilnehmen möchte, findet sich an einem der Treffpunkte zu den gegebenen Zeiten ein und schließt sich der ADFC-Sternfahrt an.

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Ist die Fahrradsternfahrt kinderfreundlich?

Ja, auch eine Kinderroute zur Teilnahme an der ADFC-Sternfahrt ist geplant. Für Kinder und deren Eltern gibt es eine kürzere Kinderroute, auf der Familien in kindergerechtem Tempo fahren können. Startpunkt für Eltern und deren Kinder ist um 12:45 Uhr am S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke. Von dort führt die Route über den Rosa-Luxemburg-Platz, die Oranienburger Straße und den Hauptbahnhof bis zum Großen Stern.

Grafik vergrößern

Mit welchen Fahrzeugen darf ich an der Fahrradsternfahrt in Berlin teilnehmen?

Eine Teilnahme an der ADFC-Sternfahrt ist nur mit Fahrrädern und Pedelecs (versicherungsfreie Elektroräder) möglich. Ein Befahren der Routen mit Inline-Skates oder Segways ist nicht gestattet.

Alle Informationen zur Sternfahrt des ADFC 2019 in Berlin