Konzert: Van Morrison live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Van Morrison wird am 12. Juni ein exklusives Konzert in Berlin spielen

Als Live-Künstler macht sich "Van the Man" seit Jahren rar. Jetzt kehrt die Blues-Legende Van Morrison nach Deutschland zurück und wird am 12. Juni ein exklusives Konzert in Berlin spielen. Im Gepäck hat der nordirische Singer-Songwriter Songs aus seinem aktuellen Album "The Prophet Speaks" und natürlich eine Auswahl seiner größten und bekanntesten Hits wie "Into the Mystic" und "Moondance".

Wo wird Van Morrison in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Van Morrison in in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 72 Euro).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (12. Juni) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: picture alliance/ dpa / ANP

Welche Songs wird Van Morrison in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Van Morrison bei seinem Konzert am 17. März in London:

I Love the Life I Live, I Live the Life I Love The Things (That) I Used to Do Miss Otis Regrets Moondance Teardrop on My Pillow / Your Friends / Take Your Hand Out of My Pocket Have I Told You Lately Roll With the Punches Magic Time Celtic Excavation Goldfish Bowl The Party's Over Laughin and Clownin Sack O' Woe Ain't Gonna Moan No More Into the Mystic Gloria

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Van Morrison live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 12. Juni 2019, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.