Konzert: ZZ Top live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

ZZ Top spielen am 11. Juni in Berlin

Zitadelle Spandau ZZ Top live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Bärte, Blues und Boogie sind ihre Markenzeichen: ZZ Top, die kleinste Bigband der Welt, feiert 2019 ihr 50-jähriges Jubiläum und wird im Rahmen ihrer Sommertour auch Berlin besuchen – selbstverständlich im Original Line-Up. Am Dienstag (11. Juni) spielen die US-Amerikaner in der Zitadelle Spandau. Mit im Gepäck: Alle Hits und Bestseller ihrer 14 vergoldeten Alben und Songs aus ihrem immer noch aktuellen Album „La Futura“.

"Es ist jetzt 50 Jahre her und ich glaube, wir werden allmählich ziemlich gut", so Billy Gibbons zur Tour. "Die Bärte sind vielleicht etwas länger, aber alles andere hat sich nicht verändert und wir hoffen, dass es so bleibt!“

Was können Besucher von dem Konzert erwarten?

Zehn Gitarrensaiten und ein Schlagzeug. Ein Minimum reicht Billy Gibbons (Gitarre und Vocals), Dusty Hill (Bass und Vocals) und Frank Beard (Schlagzeug) stets aus, um der allgemeinen Rock-Gigantomanie wirkungsvoll Paroli zu bieten. Auf der Sommertour stehen legendäre Hymnen wie „Sharp Dressed Man" und „Legs" ebenso auf dem Programm wie Hits wie „I Thank You" oder „Got Me Under Pressure".

Wo werden ZZ Top auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag, 11. Juni, gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von ZZ Top in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 60 Euro).

Foto: picture-alliance/ dpa / picture-alliance/ dpa/APA

Welche Songs werden ZZ Top in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten ZZ Top am 19. Mai in Austin (USA):

Got Me Under Pressure I Thank You Waitin' for the Bus Jesus Just Left Chicago Gimme All Your Lovin' Pearl Necklace I'm Bad, I'm Nationwide I Gotsta Get Paid My Head's in Mississippi Sixteen Tons Beer Drinkers & Hell Raisers Just Got Paid Sharp Dressed Man Legs

Zugabe:

La Grange Tush

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim ZZ Top-Konzert.

