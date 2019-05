Ein Kind wurden bei einem Unfall in der Karl-Marx-Allee schwer verletzt.

+++ Kind in Friedrichshain angefahren +++

In der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain ist am Freitagabend ein Kind angefahren und schwer verletzt worden. Die Karl-Marx-Allee war stadtauswärts zwischen Straße der Pariser Kommune und Frankfurter Tor voll gesperrt. Zur Unfallursache wollte die Polizei keine Angaben machen, ebenso nicht vom Zustand des Kindes. Die Auto-Fahrerin wurde von einem Seelsorger betreut.