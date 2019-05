Staus nach Fahrraddemo: Reisende laufen zum Flughafen

Berlin. Eine nicht angemeldete Fahrraddemonstration hat zu Verkehrsbehinderungen am Flughafen Tegel geführt. Die Polizei stoppte die Protestfahrt am Freitagabend auf dem Saatwinkler Damm in Höhe der Autobahnabfahrt 111, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Aktivisten sollten am Abend auf einer anderen Route nach Kreuzberg zum Lausitzer Platz geleitet werden.

Die Bewegung Extinction Rebellion hatte zu einem Fahrrad-Korso um den Flughafen aufgerufen, um auf die Umweltbelastung durch den wachsenden Flugverkehr aufmerksam zu machen. Ein Sprecher entschuldigte sich für die Behinderungen: "Es tut uns leid, falls Leute aufgehalten worden sind. Wir hatten keine Blockaden geplant." Reisende, die ihren Flug nicht verpassen wollten, versuchten teils, den Airport zu Fuß zu erreichen.

Staus von bis zu zwei Kilometern Länge

Laut Verkehrsinformationszentrale gab es im Bereich Saatwinkler Damm, Kurt-Schumacher-Damm und der A111 "massive Behinderungen". Es gab Staus von bis zu zwei Kilometern Länge. Die Flughafenbetreiber teilten auf Twitter mit, dass es aufgrund der Demonstration zu Behinderungen bei der An- und Abfahrt zum Flughafen Tegel komme.

Ab 17.00 Uhr wollte die Gruppe vom Brandenburger Tor zum Flughafen fahren. In Tegel wollten die Aktivisten um den Flughafen radeln. Das schließe die Zufahrten zu Taxiständen und Bushaltestellen, die Flughafenbrücke und die Straße im Terminal E mit ein. Die Gruppe rechnete mit mehr als 200 Mitfahrern. "Wahrscheinlich werden es nicht genug, um den Flughafen komplett dichtzumachen. Verkehrsbehinderungen sind aber wahrscheinlich", hatte ein Sprecher der Gruppe am Freitagnachmittag gesagt.

Extinction Rebellion - zu Deutsch "Rebellion gegen das Aussterben" - ist eine internationale Bewegung. Mit verschiedenen Aktionen protestieren die Aktivisten gegen den Klimawandel. Mitte April blockierten sie etwa in Berlin für mehrere Stunden die Oberbaumbrücke. Ende April stellten sich Aktivisten auf dem Gendarmenmarkt tot, um auf das Artensterben hinzuweisen.