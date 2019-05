Kovac: Neuer wird im Pokalfinale spielen

Berlin. Nationaltorwart Manuel Neuer vom FC Bayern hat sich für das DFB-Pokalfinale fit gemeldet und soll im Duell mit RB Leipzig von Beginn an zum Einsatz kommen. Der 33-Jährige werde nach sechs Wochen Wettkampfpause wegen einer Wadenverletzung am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im Berliner Olympiastadion im Tor der Münchner stehen, sagte Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Freitag. "Ich kann es schon vorwegnehmen: Manuel wird morgen spielen, weil er unser Kapitän ist, weil er diese Saison sehr gute Leistungen gebracht hat und weil er ein wichtiger Eckpfeiler dieser Mannschaft ist", erklärte Kovac.

Neuer stand zuletzt Mitte April beim 4:1 bei Fortuna Düsseldorf auf dem Platz und musste auch im Bundesliga-Finale beim Gewinn der Meisterschaft durch den 5:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt noch zuschauen. "Es ist so, dass ich die ganze Woche komplett ab Montag im Torwarttraining war, die Woche komplett trainiert habe, bei der Mannschaft dabei war und mich gut fühle", sagte der Weltmeister von 2014. Im Vorjahr war Neuer bei der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt im Pokal-Finale nach einer Verletzung nicht zum Einsatz gekommen.