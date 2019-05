Hunderte Klimaschützer demonstrieren in Potsdam

Potsdam/Cottbus/Falkensee. Auch an diesem Freitag gingen vor allem junge Menschen in Brandenburg auf die Straße, um unter dem Motto Fridays for Future für den Klimaschutz zu demonstrieren. Allein in Potsdam kamen nach Angaben der Veranstalter rund 700 Menschen zusammen. Auf selbst gebastelten Plakaten standen Sprüche wie "Verbrennt Kalorien, nicht Kohle" oder "say no to plastic" (zu deutsch: "Sag Nein zu Plastik").

Auch in anderen Orten Brandenburgs wie in Falkensee (Landkreis Havelland), Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) und Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) waren Demonstrationen geplant. In Cottbus kamen nach Angaben der Veranstalter nur 50 Menschen zusammen. Ursprünglich war die Demo auf dem Gelände der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) geplant. Dies wurde jedoch nach Angaben der Veranstalter kurzfristig durch die Uni untersagt. Dort tagte am Freitag der Brandenburger Energietag.