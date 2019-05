Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Kreuzberg ist ein Mensch zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr versuchte am Freitag, ihn zu befreien. 40 Feuerwehrleute waren an der Kreuzung Gitschiner Straße und Alexandrinenstraße im Einsatz, wie mitgeteilt wurde. Weitere Informationen sollten folgen.

( dpa )