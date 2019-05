ALBA will vorzeitigen Sprung ins Halbfinale

Berlin. ALBA Berlin will den Halbfinaleinzug in den Playoffs der Basketball-Bundesliga so früh wie möglich perfekt machen. Vor dem dritten Viertelfinale gegen ratiopharm Ulm am Sonntag (15.00 Uhr) fehlt dem Hauptstadtclub nur noch ein Sieg. "Die Herausforderung wird für uns sein, diese Chance dann auch zu nutzen. Das ist wichtig für den Kopf", kündigte Kapitän Niels Giffey an. In der Best-of-Three-Serie führt ALBA bereits 2:0.

In den ersten beiden Spielen siegten die Berliner souverän und sind auch am Sonntag klarer Favorit. Darin liegt aber auch eine Gefahr. "Hoffentlich ist bei Ulm eher ein mentaler Bruch und keine Jetzt-erst-recht-Mentalität", sagte Giffey. Und auch Guard Martin Hermannsson warnt davor, Ulm frühzeitig abzuschreiben. "Sie haben ja nichts mehr zu verlieren und keinen Druck mehr. Da spielt es sich oft einfacher", sagte der Isländer.

ALBA will wieder die ganze Breite des Kaders nutzen. "Wir haben es hinbekommen, dass in verschiedenen Spielen auch immer verschiedene Leute die Verantwortung übernehmen. Es muss nicht immer nur ein Spieler produzieren, sondern es gibt viele Optionen", sagte Giffey. Im ersten Spiel trafen alle eingesetzten Profis, im zweiten Spiel immerhin noch zehn Akteure.

Da fiel es auch gar nicht ins Gewicht, dass Spielmacher Peyton Siva bisher verletzt fehlte. Ob er am Sonntag wieder dabei sein wird, ist fraglich. "Ihm geht es zwar besser, aber er muss auch wieder mit hoher Intensität agieren können", sagte Trainer Aito Garcia Reneses. Möglicherweise wird der US-Profi auch noch für das Halbfinale geschont, Aito hofft aber dennoch auf eine schnelle Rückkehr.