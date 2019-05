Raus ins Grüne oder zum Treffen mit dem Internet-Star

Die Jugendmesse You, der Lange Tag der StadtNatur, grüne Technologie oder das Formel E-Rennen: Berlin hat am Wochenende viel zu bieten.

Berlin. Berlin steht vor einem Super-Wochenende. Fußballfans werden im Olympiastadion das Finale im DfB-Pokal – Bayern München gegen RB Leipzig – sehen. Gleichzeitig finden viele andere Veranstaltungen statt, die Berliner Morgenpost stellt eine Auswahl vor:

Langer Tag der StadtNatur

Beim Langen Tag der StadtNatur kann man Flora und Fauna der Hauptstadt entdecken – ein Beitrag der Stiftung Naturschutz Berlin zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Ein Fokus liegt auf den Wildbienen, die zu den wichtigsten Bestäubern zählen. In Berlin gibt es mehr als 300 Wildbienenarten – die Hälfte davon ist gefährdet.

Über 500 Führungen und Aktionen zum Mitmachen gibt es. Erkundungstouren begleiten Experten aus Naturschutzverbänden, Vereinen und Verwaltung. Zu den Highlights zählen naturkundliche Schiffstouren. Im Tiergarten kann man sich auf Großstadtsafari begeben, im Imkerverein Steglitz Honig verkosten, in Neukölln an einer Honigbienenführung teilnehmen. Auch Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses begleiten einzelne Aktivitäten.

Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) eröffnet das Programm auf dem Parkdeck des Klunkerkranichs in Neukölln.

Langer Tag der StadtNatur, Sbd. 15 bis 1 Uhr, So. 6 bis 18 Uhr. Einzeleintritt vier Euro, 26-Stunden-Ticket sieben, erm. fünf Euro.

Jugendmesse You

Spaß gepaart mit Bildung findet man auf dem You Summer Festival. Zum 21. Mal lädt Europas größte Messe für junge Menschen auf das Messegelände am Funkturm. Neben Lifestyle, Beauty, Musik und Sport spielen bei den Ausstellern gesellschaftliche Themen eine Rolle. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit Mobbing. Außerdem geht es um interkulturellen Austausch und gesundheitliche Aufklärung.

Im Future’s Space geben Ausbilder Einblick in die Arbeitswelt und beantworten Fragen zu Studium oder Auslandsaufenthalten. Musikalische Unterhaltung gibt es auf der Summer Stage. Beim Meet and Greet kann man seine Social-Media-Idole treffen und Fotos machen. Erstmalig erwarten Stars der You Squad und TubeTour ihre Fans. Am Action Pool oder in der Sports Corner können sportliche Fähigkeiten getestet werden.

In der Dance Hall zeigen Hip-Hop Tänzer bei der Streetdance-Meisterschaft coole Moves. Der Lifestyle District lockt mit Beauty Bar und Fashion Circle, im Do-It-Yourself-Studio können Besucher kreativ werden. In der Gaming Zone laufen Videogames und Denksport-Tuniere, Lasergame-Battles und Streetsoccer-Action. In der Fit Food Station wird mit Profis gekocht.

You Summer Festival, Fr. 9 bis 15 Uhr (Schulen), Sbd./So. (öffentlich) 10 bis 18 Uhr, Tagesticket (online) ab 10, zwei Tage (online) 15 Euro

Greentech Festival

Vom 23. bis 25. Mai sollen beim Greentech Festival auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof Unternehmen, Umweltaktivisten, Politiker und Konsumenten aufeinandertreffen. Das Motto: Celebrate Change. Es geht um die Zukunftsfähigkeit der Welt: „Wir wollen Veränderung. Dafür möchten wir Inspiration geben, wie man diese auf einem positiven Weg und nicht durch Einschränkungen erreichen kann“, sagt Gründer Sven Krüger.

Er und seine Partner Marco Voigt und der Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wollen grünen Innovationen eine Bühne zu bieten. Den Auftakt bildet ein Konzert mit der britischen Band Bastille, Nena und Nick Mulvey (nur per Live-Stream). Freitag und Sonnabend präsentieren mehr als 60 internationale Aussteller Innovationen zu Mobilität und Energie.

Zu den Highlights zählen das erste Drohnentaxi Ehang sowie das Elektroauto-Modell Pininfarina Battista. Die Produktpalette reicht aber auch von Food-Trends bis zu nachhaltigem Lifestyle. Tesla, Hyundai und Google stellen Zukunftstechnologien vor. Auf der Green Leaders Conference diskutieren Vordenker und Wirtschaftsvertreter aus aller Welt Lösungen zum Schutz des Planeten.

An Projekte und Pioniere der Nachhaltigkeit werden Green Awards vergeben. Zur gleichen Zeit startet in Kooperation mit Formula E die neunte Runde der Elektro-Rennsportserie, BMW i Berlin 2019 E-Prix.

Greentech Festival, Green Exhibition Fr. 11 bis 18 Uhr, Sbd. 8 bis 18 Uhr, Eintritt Fr. frei, Sbd. 5 Euro, E-Prix Sbd. 9 Uhr (im Eintritt enthalten)

Steglitzer Woche

Am Freitag startet zum 67. Mal die Steglitzer Woche, eines der ältesten Volksfeste in Berlin. Zahlreiche Fahrgeschäfte und Live-Shows bieten Spaß für die ganze Familie. Highlights sind die Queen-Coverband MerQury sowie Rudolf Rock & Die Schocker und die Swede Sensation mit ihrer Abba Tribute Show.

Zum Abschluss des Festes wird Torfrock auftreten. Neben Kinderveranstaltungen und Tanzshows wird der Kleinkunstpreis „Steglitz’ neues Supertalent“ verliehen. Jeden Sonnabend erleuchtet Höhenfeuerwerk den Himmel.

Steglitzer Woche, 24. Mai bis zum 10. Juni, Bäkepark, So. bis Do. 14 bis 22 Uhr, Fr./Sbd. bis 23 Uhr, Eintritt frei

Offenes Neukölln

Rund 130 Veranstaltungen gegen Rassismus und Rechtsextremismus finden vom 24. bis 26. Mai in ganz Neukölln statt. Veranstalter ist das Aktionsbündnis „Offenes Neukölln“. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 19 Uhr, die Veranstaltung „Rechter Terror in Neukölln – Untersuchungsausschuss jetzt!“ im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1. Initiatoren sind Neuköllner, die in der Vergangenheit Opfer von rechtem Terror wurden.

Insgesamt rund 100 Kultur- und Sportvereine, politische Initiativen und Parteien, Künstler, Kneipen, Kinos und Clubs, Kirchen, Gartenprojekte, Jugendzentren und Kiezinitiativen, Museen und Buchhandlungen beteiligen sich an dem Festival. Sie laden zu Lesungen und Diskussionen, Theater- und Filmvorführungen, Partys und Konzerten, Ausstellungen, Kinderfesten oder Stadtrundgängen. Das Programm ist bunt, von „Wir kochen und essen gegen Rassismus“ bis zum Flashmob „Singen für Europa“ am Sonnabend um 14 Uhr auf dem Hermannplatz.

Für Kinder werden extra Angebote gemacht, so am Sonnabend um 11 Uhr in der Helene-Nathan-Bibliothek an der Karl-Marx-Str. 66 ein Gespräch zum Thema „Glück ist ...“. Ganztägig findet an der Sonnenallee 64 im Blickwinkel ein Spiele-Café statt. Morgenpost-Autor Hajo Schumacher liest am Freitag um 19.30 Uhr mit Schülerinnen der Jack Bildungsstätte selbst geschriebene Texte und Gedichte.

Offenes Neukölln, Do. 19 Uhr, Fr. 8 bis 22 Uhr, Sbd. 10 bis 22 Uhr, So. 8 bis 20 Uhr,