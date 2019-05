150 Bahnhöfe sollen bis 2029 modernisiert werden

Potsdam. Die Deutsche Bahn will rund 150 Bahnhöfe in Brandenburg innerhalb der nächsten zehn Jahre ausbauen - das ist etwa die Hälfte aller Bahnhöfe. Dabei sollen Aufzüge installiert, Bahnsteigdächer erneuert und Bahnsteige neu gebaut werden, kündigte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla am Donnerstag in Potsdam an. Außerdem sei geplant, die Information für die Reisenden zu verbessern und Hotspots für WLAN einzurichten. "Rund 380 000 Reisende werden von diesem Programm und den Maßnahmen, die sich dahinter verbergen, betroffen sein", sagte Pofalla. Die Projekte sollen insgesamt rund 170 Millionen Euro kosten, davon trägt die Bahn 102 Millionen Euro und das Land Brandenburg 68 Millionen Euro. Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) sprach von einem großen Meilenstein.

( dpa )