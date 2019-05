In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, den 23. Mai.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Leblose Person in Yorckstraße entdeckt

+++ Leblose Person entdeckt +++

Auf einem Parkplatz in der Yorckstraße in Kreuzberg ist in der Nacht zu Donnerstag eine leblose Person entdeckt worden. Die Person lag auf dem Boden. Alarmierte Polizisten und ein Notarzt versuchten die Person zu reanimieren, leider erfolglos. Wodurch die Person zu Tode kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++Taxifahrer bleibt auf Poller hängen +++

Ein Taxifahrer hat auf der Beusselbrücke in Moabit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr auf die Mittelinsel. Dort überfuhr er mehrere runde Betonpoller und blieb dann auf einem hängen. Mit einem Abschleppwagen wurde das Taxi vom Poller gehoben.

Ein Taxifahrer bleibt auf einem Poller hängen.

Foto: Thomas Peise

+++ Pkw in Flammen: Brandstiftung vermutet +++

In der Tasdorfer Straße in Lichtenberg hat am frühen Donnerstagmorgen ein Pkw gebrannt. Ein davor geparkter Oldtimer wurde durch die Flammen stark beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.