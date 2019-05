Hamburgs S-Bahn hält jetzt auch in Berlin

Ein restaurierter Triebwagen der Hamburger S-Bahn (Baureihe 471, Baujahr 1954) ist das neueste Exponat in der Dauerausstellung Schienenverkehr im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Der Wagen wird am 22. Mai wird von zahlreichen Interessierten auf dem Museumsbahnsteig empfangen.

Berlin. In die Hamburger S-Bahn kann ab sofort auch in Berlin eingestiegen werden. Am Mittwoch ist ein Triebwagen der kleinen Schwester der Berliner S-Bahn im Deutschen Technikmuseum in Kreuzberg eingetroffen. Das bereits 65 Jahre alte Fahrzeug, das noch bis 2001 im regulären Einsatz an der Alster war, bekam nun einen Ehrenplatz auf Gleis 19 im historischen Lokschuppen des Museums.

Erwartete von zahlreichen Fotografen und Ehrengäste war der Wagen mit der Fahrzeugnummer 471-462 zuvor am Bahnsteig im Außengelände des Museums eingefahren. Allerdings nicht aus eigener Kraft, sondern gezogen von einer kleinen Diesellok. „Der Triebwagen ist fahrbereit, aber uns fehlt hier schlicht die Stromschiene“, begründete Lars Quadejacob, Leiter des Sammlungsbereichs Landverkehr, die etwas unübliche Fortbewegung des Fahrzeugs. Wie auch die Züge der Berliner S-Bahn werden die Bahnen in Hamburg mit Gleichstrom angetrieben, der durch eine Schiene neben dem Gleis fließt und über einen seitlich am Wagen befestigten Stromabnehmer abgezapft wird. Trotz dieser grundsätzlichen technischen Gemeinsamkeit können allerdings die S-Bahnwagen zwischen Berlin und Hamburg nicht bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Ein Umstand, den die Berliner in der Zeit der S-Bahnkrise 2009 schmerzlich zur Kenntnis nehmen mussten. So werden die Hamburger Züge mit 1200 Volt Gleichstrom angetrieben, den Berliner Triebwagen müssen 750 Volt reichen.

Berliner und Hamburger S-Bahn sind enge Verwandte

Die Stromschiene jedoch nicht die einzige Besonderheit, die die beiden ältesten S-Bahn-Systeme in Deutschland prägt. Auch das vom Fernverkehr getrennte Schienennetz und die hohe Taktdichte der Zugfahrten prägen den Betrieb. „Die Hamburger S-Bahn ist faktisch unsere nächste Verwandte, wir stehen mit ihr in ständig einem sehr engen Erfahrungsaustausch“, sagte Berlins S-Bahnchef Peter Buchner bei der feierlichen Begrüßung des neuen Museumsexponats. Um allerdings auch deutlich zu machen, wer hier die große und wer die kleine Schwester ist. So ist das 1924 in Betrieb genommene Berliner Schnell- und Stadtbahnsystem (seit 1928 kurz S-Bahn genannt) nicht nur 15 Jahre älter als die 1939 gegründete Hamburger S-Bahn, ihr r Transportleistung sei mit 32 Millionen Streckenleistung auch fast drei Mal so groß wie die der Kollegin an der Alster. In Sachen Auslastung ihrer Züge liegen allerdings die Hamburger allerdings vorn: Im deutlich kleineren Strecken befördert sie 277 Millionen Fahrgäste im Jahr, die Berliner S-Bahn transportierte im Vorjahr rund 478 Millionen Reisende.

Konzernbevollmächtigter Alexander Kaczmarek (l.) und Berlins S-Bahn-Chef Peter Buchner testen die Holzbänke im Oldtimer-Triebwagen der Hamburger S-Bahn

Foto: Thomas Fülling

Buchner: S-Bahn hat eine große Zukunft vor sich

Gemeinsam wiederum ist. Angesichts ehrgeiziger Klimaziele wollen beiden Großstädte den Nahverkehr kräftig ausbauen. Für Buchner ist klar: „Die S-Bahn hat eine große Zukunft vor sich.“

Der von der Stiftung des Technikmuseums für „einen eher symbolischen Preis“ in Hamburg angekaufte Triebwagen hat für den Berliner Ausstellungsmacher Lars Quadejacob einen ganz besonderen Wert. Zum einen ist das Fahrzeug ein besonders Stück Zeitgeschichte: So belegt ein altes Schwarz-Weiß-Foto, dass der Wagen am 22. Mai 1954, also vor genau 65 Jahren in Dienst gestellt. Es war der Tag, an dem in Hamburg die erste neue S-Bahnstrecke nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet wurde. Bis zum 26. Oktober 2001 war das von Wegmann in Kassel gebaute Fahrzeug im Einsatz, zuletzt auf der Linie S2 zwischen Altona und Bergedorf. Wegen seines Alters entwickelte sich der Zug, der noch bis 2004 für Sonderfahrten genutzt wurde, zu einem Wallfahrtsort der S-Bahn-Freunde, so der Verein Historische S-Bahn Hamburg, der sich später um den Erhalt des Wagens kümmerte.

Ausstellung soll neu gestaltet werden

Für Quadejacob, der vor zwei Jahren die Leitung des Sammlungsbereichs Landverkehr übernahm, ist die Präsentation des Hamburger S-Bahnwagens auch ein wichtiger Baustein zur Neugestaltung der Ausstellung. „Wir wollen künftig mehr Fahrzeuge zeigen, die etwas mit der alltäglichen Lebenswelt der Besucherinnen und Besucher zu tun haben.“ Also weniger Loks, mehr Personenwagen. So musste nun auf Gleis 19 des historischen Lokschuppens eine technisch durchaus spannende Vier-Stromsysteme-Lokomotive Platz machen für die Oldtimer S-Bahn. „Die Lok geht als Leihgabe in ein Museum nach Augsburg, das sich auf Eisenbahn in Europa spezialisiert hat“, so Quadejacob.

Ein Wagen erzählt Geschichte von mehr als 50 Jahren

Der in dem für die Hamburger S-Bahn einst typischen Oceanblau-Beige lackierte Triebwagen kann dabei viel aus Verkehrs- und Zeitgeschichte erzählen. Nicht nur mit den im Wageninneren angebrachten Original-Plakaten aus den 80er-Jahren, auf denen für Butterfahrten nach Helgoland und den einst legendären Gepäckservice der Deutschen Bundesbahn geworben wird. Sichtbar gemacht werden auch die diversen Veränderungen während seiner langen Einsatzzeit. So wurden etwa in den 60er-Jahren die Holzpaneelen durch damals billigere und pflegeleichtere Kunststoffverkleidungen ersetzt. In den 70ern fielen die Raucherabteile weg, in den 80ern Zwischenwände – um das Sicherheitsgefühl zu verbessern. In den 90er-Jahren wiederum musste auch die Hamburger S-Bahn Schutzvorkehrungen gegen den um sich greifenden Vandalismus treffen.

Berliner S-Bahn braucht ihre Oldtimer noch

Für Robin Gottschlag vom Verein Historische S-Bahn Berlin wäre es allerdings schön, wenn auch Fahrzeuge aus der Hauptstadt im ‘Technikmuseum so prominent gezeigt werden. Diesen Wunsch will Quadejacob schon in Kürze erfüllen. So soll ein sogenannter Bankierzug, ein historischer S-Bahnwagen aus den 30er-Jahren, „in wenigen Wochen“ einen Platz gleich neben dem Triebwagen aus Hamburg beziehen. Berlins S-Bahn-Chef Peter Buchner versprach, dem Museum auch später einen Vertreter der Alt-Baureihe 485 (gebaut 1987–1992) zur Verfügung zu stellen. Noch könne er aber keinen abgeben, da sie im regulären Fahrbetrieb dringend gebraucht werden.

Das 1983 an der Trebbiner Straße eröffnete Deutsche Technikmuseum ist Di-Fr von 9 bis 17.30 Uhr sowie Sa/So von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 4 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre beziehungsweise . bis zum Abschluss der Schulausbildung haben ab 15 Uhr freien Eintritt.