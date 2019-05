Zweiter Jim Knopf-Film wird gedreht

Potsdam. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen weiten Meer: Im Brandenburger Studio Babelsberg werden derzeit die Dreharbeiten für die Verfilmung von Michael Endes Kinderbuchklassiker "Jim Knopf und die Wilde 13" abgeschlossen. Noch bis Freitag wird am Film-Set von Lummerland in Potsdam gedreht. Der zweite Teil des Abenteuers mit dem Jungen Jim Knopf (Solomon Gordon), Lukas dem Lokomotivführer (Henning Baum) und der wilden Piratenbande soll im Oktober 2020 in die Kinos kommen. Nach "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer", der 2018 in den Kinos startete, habe der zweite Teil "mehr Action, mehr Abenteuer", verriet Henning Baum ("Der letzte Bulle") am Mittwoch in Potsdam.

( dpa )