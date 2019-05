Auto kollidiert mit Polizeiauto: Drei Verletzte

Berlin. Ein Autofahrer und zwei Polizisten sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf leicht verletzt worden. Die Beamten waren am Dienstagabend mit Blaulicht auf der Alten Hellersdorfer Straße unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Demnach übersah ein 23-jähriger Autofahrer den Polizeiwagen im Kreuzungsbereich Gothaer Straße/Alte Hellersdorfer Straße/Cottbusser Straße. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Beamten sowie der 23-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

( dpa )