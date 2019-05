Nutri-Score: Berlin fordert Ampel für Lebensmittel

Berlin. Die Bundesländer machen Druck auf Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), verbindliche Regeln für die Kennzeichnung gesunder und ungesunder Lebensmittel einzuführen. Bei der Konferenz der Verbraucherschutzminister am Freitag in Mainz wollen die meisten Ressortchefs die Ministerin drängen, sich für das sogenannte Nutri-Score-System zu entscheiden, es als freiwilliges Zeichen für die Industrie festzulegen und bei der EU zertifizieren zu lassen.

Beim Nutri-Score werden alle Inhaltsstoffe eines Lebensmittels oder Fertiggerichts festgestellt sowie gesundheitsfördernde und schädliche Bestandteile gegeneinander abgewogen. Am Ende stehen fünf Kategorien und ein einfaches Farbsystem von Rot, Orange, Gelb, Hellgrün und Dunkelgrün, das – gut sichtbar auf der Verpackung – die Verbraucher schon im Supermarkt auf mögliche Risiken hinweist oder den Verzehr empfiehlt.

Behrendt: Verstecktes Salz, Zucker und Fett sichtbar machen

Klöckners eigenes Max-Rubner-Institut hatte den Nutri-Score als geeignetes Mittel zur besseren Aufklärung von Verbrauchern eingeschätzt. „Es ist Zeit, dass endlich etwas passiert“, sagte Berlins Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne) der Berliner Morgenpost. Es gehe vor allem darum, verstecktes Salz, Zucker und Fett sichtbar zu machen. Die Industrie reagiert bereits. Der Lebensmittelkonzern Danone hat Nutri-Score inzwischen eingeführt und will auch süße Schokoladen-Puddings mit einem negativen Score kennzeichnen.

Nutri Score

Foto: foodwatch / Foodwatch

Ob der entsprechende Antrag von Berlin und Rheinland-Pfalz bei der Konferenz der Verbraucherschutzminister die erforderlichen 13 von 16 Stimmen der Minister bekommt, ist unklar. Behrendt geht aber von einer Mehrheit der Länder aus. Sie sprechen sich gegen eine von Klöckner geplante weitere Prüfphase aus. Sie bezweifeln, dass eine „erneute mehrjährige Erprobungs- und Entwicklungsphase zu einem geeigneteren Modell führen“ werde, heißt es im Entwurf des Antrags. „Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, das Nutri-Score-System als ausreichend evaluiertes und wissenschaftlich belegtes System zur Grundlage für eine einheitliche Regelung zu machen.“ In Frankreich gebe es das System seit 2017, die Erfahrungen seien positiv.

Kommentar: Jeder sollte wissen, was er isst

Berlin drängt die Ministerin auch dazu, die Verschwendung von Lebensmitteln in Supermärkten einzudämmen. Der Bund solle gesetzlich regeln, dass Supermärkte oder Gastwirte nicht benötigte Lebensmittel oder Produkte, deren Verfallsdatum abgelaufen ist, nicht einfach wegwerfen. Vorbild soll auch hier Frankreich sein. Im Nachbarland sind Supermärkte ab einer Größe von 400 Quadratmeter verpflichtet, unverkaufte Lebensmittel an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, zu Tierfutter zu verarbeiten oder in die Kompostierung beziehungsweise die energetische Verwertung zu geben. Erst nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten dürfen Lebensmittel weggeworfen werden. „Wir wollen das französische Modell auch in Deutschland“, betonte Behrendt.