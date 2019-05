Konzert: The Smashing Pumpkins live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

The Smashing Pumpkins werden am 5. Juni ein exklusives Konzert in Berlin spielen

The Smashing Pumpkins spielen am 5. Juni ein exklusives Konzert in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Zitadelle Spandau The Smashing Pumpkins live - Was Fans wissen müssen

The Smashing Pumpkins feiern ihr 30-jähriges Jubiläum mit einem exklusiven Konzert in Berlin. Im Gepäck haben Billy Corgan und seine Bandkollegen Songs aus ihrem aktuellen Album "Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", das am 16. November 2018 erschienen ist, und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie "1979" und "Silvery Sometimes".

The Smashing Pumpkins sind eine der populärsten und einflussreichsten Bands einer ganzen Generation. Sie prägten die 90er Jahre mit ihrem melancholischen, melodischen und vielschichtigen Indie-Sound. Für ihr neues Album haben sich die drei Gründungsmitglieder Corgan, Iha und Chamberlin sowie der langjährige Gitarrist Jeff Schroeder mit Produzentenlegende Rick Rubin zusammengetan und sind zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt – Gitarre, Bass, Schlagzeug sowie Billy Corgans unverkennbare Stimme sorgen für einen genauso reduzierten wie intensiven Sound.

Wo werden The Smashing Pumpkins auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch, 5. Juni, gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Nein, für das Berlin-Konzert der Smashing Pumpkins sind über die Internetseite der Veranstalter derzeit keine Tickets verfügbar.

Foto: picture-alliance/ dpa / picture-alliance/ dpa/epa

Welche Songs werden The Smashing Pumpkins in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten The Smashing Pumpkins am 6. Dezember in Tucson (USA):

Solara Zero Today Never Let Me Down Again Knights of Malta Tonight, Tonight Dross Friday I'm in Love Disarm Bullet With Butterfly Wings Porcelina of the Vast Oceans Travels Cherub Rock 1979 Ava Adore Heavy Metal Machine

Zugabe:

Silvery Sometimes (Ghosts)

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

The Smashing Pumpkins live in Berlin 2019, Mittwoch, 5. Juni, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin