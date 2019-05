Kleinkind bei Unfall mit Sattelzug verletzt

Staakow. Bei einem Unfall mit einem Sattelzug ist auf der Autobahn 13 bei Staakow (Landkreis Dahme-Spreewald) ein Kleinkind verletzt worden. Der Sattelzug war am Montag kurz vor Mitternacht auf der A13 zwischen Freiwalde und Staakow in Richtung Berlin unterwegs und fuhr aus ungeklärter Ursache auf ein Auto auf, wie die Polizeidirektion Süd am Dienstag mitteilte. Dabei wurden die 39 Jahre alte Beifahrerin im Auto und ein Kleinkind auf der Rückbank verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Für die Unfallbergung blieb die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

