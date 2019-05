Netflix dreht Serie nach Erfolgsroman "Unorthodox" in Berlin

Berlin. Netflix plant eine vierteilige Serie auf der Grundlage von Deborah Feldmans Erfolgsroman "Unorthodox" mit Shira Haas in der Hauptrolle. Weitere Rollen übernehmen Jeff Wilbusch und Amit Rahav, Regie führt Maria Schrader ("Vor der Morgenröte", "Liebesleben"). Die Dreharbeiten in Berlin haben bereits begonnen, wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte. In dem 2012 veröffentlichten Bestseller der 32-jährigen Autorin aus einer jüdischen Familie im New Yorker Stadtteil Williamsburg geht es um eine junge Frau, die vor einer arrangierten Ehe aus New York nach Berlin flieht, um sich auf die Suche nach ihrer Identität zu machen.

"Ich bin mehr als glücklich darüber, ein Teil dieser einzigartigen, wunderschön geschriebenen TV-Serie über eine starke Frau zu sein, die gegen alle Widerstände ihre eigene Stimme finden muss", zitiert Netflix seine Hauptdarstellerin. Nach dem Drehbuch von Anna Winger ("Deutschland 83/86/89") und Alexa Karolinski ("Oma und Bella") wird die Serie in jiddischer und englischer Sprache gedreht. "Nachdem ich vor fast 20 Jahren selbst die Community verlassen habe, spiele ich zum ersten Mal eine ultra-orthodoxe Figur und spreche meine Muttersprache Jiddisch vor der Kamera", sagte Jeff Wilbusch zu seiner Rolle. "Unorthodox ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine Chance, mich mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen."