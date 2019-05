Wildbienen im Mittelpunkt bei Langem Tag der Stadtnatur

Eine Wildbiene sitzt auf einem Löwenzahn in einem Obsthain.

Berlin. Einblicke in die Welt der Wildbienen und Tipps für die bienenfreundliche Gestaltung von Gärten und Balkonen gibt es beim 13. Langen Tag der Stadt-Natur an diesem Wochenende. Die Wildbienen - rund 300 Arten gibt es in Berlin - stehen laut den Veranstaltern von der Stiftung Naturschutz diesmal im Mittelpunkt des Naturwochenendes. Aber auch zahlreiche andere Aktionen wie Führungen, Wanderungen, Rad- und Kanutouren sollen wieder möglichst viele Berliner für die Natur begeistern.

Unter anderem gibt es eine naturkundliche Schiffstour mit dem Wildtierexperten Derk Ehlert über die Spree und Kanäle rund um Moabit. Experten für Urban Gardening laden zum Mitmachen ein beim Anlegen von Hochbeeten, Kräutern ernten oder auch Pflanzen färben. Insgesamt gibt es über 500 Aktionen.

Umweltsenatorin Regine Günther eröffnet den Langen Tag, der sich eigentlich über 26 Stunden erstreckt, am Samstagnachmittag im Dachgarten des Klunkerkranichs, einem ehemaligen Parkdeck in Neukölln. Auch zahlreiche weitere Politiker beteiligen sich an Veranstaltungen.