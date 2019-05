Niederländisches Königspaar kommt nach Brandenburg

Nauen/Schwielowsee. Das niederländische Königspaar besucht für zwei Tage Brandenburg. Willem-Alexander und Máxima werden heute zunächst in Nauen im Havelland erwartet, wo Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sie begrüßt. Dort besichtigen sie gemeinsam den Ackerbaubetrieb Agro-Farm, wo es unter anderem um nachhaltige Entwicklung und Innovation in der Landwirtschaft geht.

Im Anschluss besuchen der König und die Königin das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee, wo sie von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) begrüßt werden. Danach geht es zu einem Abendessen in Werder/Havel. Der Besuch in Brandenburg endet am Mittwoch in Potsdam. Am Montag waren Willem-Alexander und Máxima zu Gast in Mecklenburg-Vorpommern.