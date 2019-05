Dresdner Bahn: Jetzt geht der Ausbau in Lichtenrade richtig los

Die Deutsche Bahn will die Lichtenrader über die weiteren Schritte für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn informieren.

Berlin. Die Deutsche Bahn will die Lichtenrader am kommenden Mittwoch, 22. Mai, über die weiteren Schritte zum Ausbau der Dresdner Bahn informieren. „Im Oktober 2017 haben wir mit den bauvorbereitenden Maßnahmen für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn begonnen und liegen aktuell voll im Zeitplan“, heißt es in der Einladung der DB Netz AG.

Mit der Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks in Marienfelde, umfangreichen Kabel- und Leitungsverlegungs-arbeiten sowie der Aufstellung des ersten Lärmschutzwand-Abschnittes seien die Voraussetzungen geschaffen, um nun mit den Bauhauptleistungen beginnen zu können.

Bauabschnitte der Dresdner Bahn

Gemeinsam mit der Bürgerinitiative Dresdner Bahn wolle man nach einem Ausblick auf die nächsten Bauarbeiten die Fragen rund um das Projekt beantworten, so die Netz AG, die als Tochter der Bahn das Vorhaben plant und durchführt.

Dresdner Bahn: Bürgerinitiative kämpft dagegen

Seit 20 Jahren kämpften Lichtenrader Bürger und Politiker dagegen, dass die künftige Trasse der Dresdner Bahn ihren Ortsteil zerschneidet und mit meterhohen Schallschutzwänden wieder einen neue Mauer im äußersten Süden Berlins aufgebaut wird. Den offiziellen Baustart am Bahnübergang Wolzinger Zeile im Februar konnten sie aber nicht verhindern.

Fahrtzeit der Fernzüge nach Dresden verringert sich

Mit dem ehrgeizigen Bahnprojekt soll sich die Fahrzeit der Fernzüge nach Dresden und weiter nach Prag deutlich verringern. Der Flughafenexpress wird dann laut Deutscher Bahn von der Berliner City bis nach Schönefeld nach der Fertigstellung ab 2025 nur noch 20 Minuten statt einer guten halben Stunde unterwegs sein.

Die Bürgerinitiative Lichtenrade-Dresdner Bahn e.V. wollte nicht den Wiederaufbau der Dresdner Bahn generell verhindern, sondern die jetzige Lösung mit ihren unüberseh- und hörbaren Auswirkungen auf das Zen­trum Lichtenrades. Sie favorisierte einen Tunnel, in dem die Gleise verschwinden sollten - und hat gegen das Projekt Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die noch nicht entschieden ist.

Bauabschnitte der Dresdner Bahn

Erhebliche Auswirkungen auf Lichtenrade

Das Interesse an der Informationsveranstaltung dürfte groß sein. Denn die Bauarbeiten werden erhebliche Auswirkungen auf Lichtenrade haben. So soll die Bahnhofstraße nach derzeitigen Plänen ab Mai 2020 während der Bauarbeiten nur noch aus einer Richtung befahrbar sein. Dann können Fußgänger und Radfahrer nur noch über einen provisorischen Übergang auf die andere Seite des Ortsteils gelangen. Autofahrer müssen den Umweg über die Wolziger Zeile 500 Meter weiter südlich fahren.

Steiles Provisorium

Für Verärgerung sorgt seit vorigem Jahr, dass Fußgänger und Radfahrer durch die Sperrung des Bahnübergangs Säntisstraße weite Umwege in Kauf nehmen müssen. Oder sich über ein steiles Brückenprovisorium quälen müssen.

Die Deutsche Bahn blieb jedoch hart. „Da die Fußgängerbrücke nur eine bauzeitliche Zwischenlösung ist, wurde unter dem Kosten-Nutzung-Aspekt wegen des sehr geringen Aufkommens keine barrierefreie Brücke gewählt“, begründete ein Sprecher die schwer kritisierte Lösung. Ein Aufzug sei zu teuer.

Wann und wo?

Informationsveranstaltung am Mittwoch, 22. Mai, 18 bis 20 Uhr, Großer Saal im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Lichtenrader Damm 212, 12305 Berlin.