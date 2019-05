S-Bahn-Chef Buchner stellt sich der Kritik der Fahrgäste

Im Vorjahr startete die S-Bahn in Berlin eine Qualitätsoffensive. Nun wollen die Bahnmanager erste Ergebnisse vorstellen.

Berlin. Die S-Bahn fährt seit einiger Zeit wieder etwas pünktlicher, die Ausfälle werden weniger. Auch etliche Bahnhöfe haben zuletzt eine dringend notwendige Schönheitskur erhalten. Rundum zufrieden sind viele S-Bahn-Kunden dennoch nicht.

Zuletzt häuften sich wieder einmal Signalstörungen und Weichendefekte, die den Fahrplan durcheinander brachten. Wer seine Kritik äußern, aber auch Vorschläge bei den Verantwortlichen der Berliner S-Bahn machen möchte, hat in den kommenden Tagen wieder Gelegenheit dazu.

S-Bahn-Chef und Manager auf „Bahnhofstour“

S-Bahn-Chef Peter Buchner und weitere Manager des Bahnkonzerns gehen nach der Premiere im vorigen Sommer erneut auf „Bahnhofstour“. An fünf Nachmittagen im Mai und Juni wollen die Berliner Bahn-Verantwortlichen die Ergebnisse der Qualitätsoffensive „S-Bahn Plus“ den Fahrgästen vorstellen.

Auftakt ist am Dienstag (21. Mai) am S-Bahnhof Schöneberg (Ringbahnhalle, Gleis 11/12, vor dem DB Service Store). Von 17 bis 19 Uhr hat sich der Bahnbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Berlin, Alexander Kaczmarek, angekündigt, um den Fahrgästen Rede und Antwort zu stehen. „Wir konnten unsere Betriebsqualität und Pünktlichkeit seit Beginn des Programms im vergangenen Juli erheblich steigern. Auf diesen Lorbeeren werden wir uns natürlich nicht ausruhen, sondern wir arbeiten jeden Tag daran, die Qualität für unsere Kunden zu verbessern“, kündigte Peter Buchner, Vorsitzender der Geschäftsführung der S-Bahn Berlin, an.

Die weitere Termine:

Bahnhof Spandau – 24. Mai, 15 bis 17 Uhr

Bahnhof Ostkreuz – 14. Juni, 15 bis 17 Uhr

Bahnhof Gesundbrunnen – 20. Juni, 17 bis 19 Uhr

Bahnhof Strausberg – 24. Juni, 15 bis 17 Uhr