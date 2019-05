Flughafen Tegel: Viele Kontrolleure krank gemeldet

Berlin. Am Berliner Flughafen Tegel hat es am Montag wegen kurzfristig krank gemeldeter Kontrolleure Flugverspätungen gegeben. Es gebe einen Personalengpass bei den Luftsicherheitskontrolleuren, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin mit. Man führe derzeit Gespräche mit dem beauftragten Unternehmen. Die Mitarbeiter kümmern sich um Personen- und Gepäckkontrollen am Flughafen. Warum es zu einer Häufung der Krankmeldungen am Montag kam, wurde zunächst nicht bekannt. Die Bundespolizei sprach lediglich von einem "bedeutenden Anteil" der Belegschaft. Ob sich die Situation am Dienstag bessert, blieb ebenfalls offen.

( dpa )