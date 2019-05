Fahrland. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Neu Fahrland (Potsdam- Mittelmark) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der 56-jährige Motorradfahrer stürzte dabei und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Motorrad und Auto wurden bei dem Unfall am Sonntag so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

( dpa )