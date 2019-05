Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab Montagmittag mit zum Teil schweren Gewittern in Berlin und Brandenburg.

Wetter Ab Mittag drohen in Berlin Gewitter, Starkregen und Hagel

Berlin. Nach den sommerlichen Tagen kann es in Berlin und Brandenburg zum Start der neuen Woche nass werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, drohen ab dem frühen Montagmittag Gewitter. Teils sei mit Starkregen, Hagel und Windböen um die 60 km/h zu rechnen, so der DWD. Mit geringer Wahrscheinlichkeit gebe es unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen, schreiben die Metereologen. Dabei gebe es Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zu Dienstag würden die Gewitter allmählich abziehen.

Auch am Dienstag geht es in Teilen von Berlin und Brandenburg turbulent weiter. Laut DWD gebe es ab dem Dienstagnachmittag Regenschauer und teilweise Gewitter, erneut örtlich begrenzt von Starkregen, Hagel und Windböen begleitet. Dies bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht nehme die Gewitterneigung wieder ab.

Am Mittwoch gebe es dann verbreitet Regen in der Region, erst zum Abend würde der Niederschlag nachlassen. Die Temperaturen sollen dann nur noch auf bis zu 19 Grad steigen.

Halbwegs gute Aussichten gibt es laut DWD erst wieder ab Donnerstag: Es soll überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad bleiben.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell