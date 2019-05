Berlin. Im Fall des angeschossenen Mannes am Kottbusser Damm gehen die Ermittlungen der Berliner Polizei weiter. Das Opfer war am Wochenende schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen 32-jährigen Berliner. Angaben zu den Hintergründen der Tat gab es am Montagmorgen zunächst keine. Das Opfer erlitt in der Nacht zum Sonntag eine Schussverletzung im Hüftbereich und kam stationär ins Krankenhaus. Laut Polizei fielen mehrere Schüsse.

( dpa )