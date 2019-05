Wertvolles Zuchtpferd verschwunden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen 50-Jährigen, der mit dem Verschwinden des Tieres in Zusammenhang gebracht wird. Wer kann Hinweise geben?

Marienfließ/Lübz. Ein Pferdebesitzer und die Polizei in Nordbrandenburg suchen weiter nach einem wertvollen Zuchtpferd. Das männliche Tier war vor knapp einer Woche zusammen mit einem Pony von einer Weide bei Marienfließ in Brandenburg (Prignitzkreis) verschwunden, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

In dem Zusammenhang werde ein etwa 50 Jahre alter Mann mit einem schwarzen Geländewagen und einem grünen Pferde-Anhänger mit grauer Plane gesucht, der am 14. Mai an der Weide gesehen worden war, wie Ermittlungen ergaben. Der Wert des Pferdes, eines Holsteiner Warmblutes, sei mit mehr als 21.000 Euro angegeben worden. Marienfließ liegt bei Frehne unweit zu der Landesgrenze zu Mecklenburg und südlich von Lübz (Ludwigslust-Parchim).

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

der Mann ist etwa 50 Jahre alt

dunkles kurzes Haar

stabile Figur

etwa 1,60 bis 1,70 m groß

Wer hat diesen Mann gesehen oder kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prignitz unter der Telefonnummer 03876-7150 entgegen.