Berlin. Ein Toter ist am Sonntagmittag im Treptower Park in Berlin gefunden worden. Man gehe davon aus, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen ist, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Passanten hatten die Leiche entdeckt. Eine Mordkommission ermittelte. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )